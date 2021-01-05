Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık (2) - Son Dakika
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Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık (2)

05.01.2021 18:01
Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık (2)

SUÇ ALETİYLE YAKALANDIAnkara'nın Mamak ilçesinde, gece camı kırıp, girdiği evde Sevgi Tekin'i (32) tabancayla vurarak, öldüren Gökhan Ağtaş (26), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Ankara'nın Mamak ilçesinde, gece camı kırıp, girdiği evde Sevgi Tekin'i (32) tabancayla vurarak, öldüren Gökhan Ağtaş (26), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Suç aletiyle yakalanan Tekin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ağtaş'ın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık (2) - Son Dakika
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