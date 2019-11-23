Sevgi öğretmen,

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının "sana altın bilezik takacağım" diyerek öğretmen olmasını sağladığı Sevgi Şeremet Yıldırım, hayatta olmayan babasının vasiyeti doğrultusunda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni 46 yaşındaki Yıldırım, çocukluk yıllarında ailesinin yaşadığı birtakım maddi sıkıntılara rağmen okuyup çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini 20 yıldır yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İmkansızlıkları nedeniyle ilkokulu bile okuyamayan anne ve babasının verdiği manevi destekle öğretmen olan Yıldırım'ın öğrencileriyle kurduğu bağ, görenleri duygulandırıyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başladığı ilk yıllarda "ben öğretmenlik yapamayacağım" diyerek ağladığını, ancak azmi sayesinde bu duygusunu kısa sürede atlattığını söyledi.

İnancını hiç kaybetmediğini ifade eden Yıldırım, "Öğrencilerime hep hayat hikayelerimi anlatırım. 'Sevgi öğretmenin de bir zamanlar maddi durumu kötüymüş, zamanında zorluklar atlatmış, hiçbir zaman pes etmemiş, neden aynısını ya da daha fazlasını yapmayalım' diye düşünmelerini sağlarım." dedi.

Öğrencilerine her zaman sevgiyi, saygıyı, arkadaşlığı ve dürüstlüğü anlattığını belirten Yıldırım, onlara hep erdemli davranışları öğreterek, matematiği de sevdirmeye çalıştığını anlattı.

"Annem, babam ve ben sınıfta ağladık"

Kendisini hayata hazırlayan anne ve babasını sınıfına getirme anısını da paylaşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kendime bir sözüm vardı. Anne ve babamı sınıfıma getirecek, ders anlatırken beni sınıfta izleyeceklerdi. Okul müdürümden izin aldım ve okula davet ettim. Anne ve babam ilkokul mezunları bile değillerdi. Okula gitme imkanları olmamıştı, okuma yazmayı kendi çabalarıyla öğrenmişlerdi. Öğrencilerime 'benim öğretmen olmamı sağlayan bu insanlarla sizleri tanıştırmaktan gurur duyuyorum' dedim ve anne babamın ellerini öptüm. Sınıfta öğrencilerim bizi alkışladı. Annem, babam ve ben sınıfta ağladık. Öğrencilerimde gözyaşlarına boğulmuştu. O gün diğer derslerden daha farklıydı. Öğrencilerime o gün ödev verdim. Ödevde evdeki büyüklerin elleri öpülecek ve 'iyi ki varsın, seni çok seviyorum' denilecekti."

Bu ödevden sonra bir velinin ziyaretine gelerek, "Öğretmenin ben apartman ve ev temizlik işi yaptığım için oğlum benden utanırdı ama oğlum dün yanıma geldi ve 'seni çok seviyorum' diyerek elimi öptü, bana sıkıca sarıldı ve kovamı aldı beraber temizlik yaptık" dediğini aktaran Yıldırım, o gün anne ve babasını sınıfa getirerek, hayatımın en güzel dersini anlatıp, en güzel ev ödevini verdiğini anladığını dile getirdi.

"Rahmetli babamın 'altın bileziği' paha biçilemez"

Babasının 10 yıl önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdiğini ifade eden Yıldırım, "Rahmetli babam bana 'kızım senin koluna bir altın bilezik takacağım' derdi. Çocuk aklımla, beni bir kuyumcuya götürecek en güzel altın bileziği alacağım zannederdim ama anladım ki altın bilezikten kastettiği, öğretmenlik mesleğiymiş. Babacığım, bu altın bileziğin benim için her şeyden çok kıymetli ve değeri paha biçilemez." diyerek duygulanıp gözyaşı döktü.

Sınıfta öğretmenlerinin anlattıklarından etkilenen bazı öğrenciler de o sırada gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerinin ağladığını gören Sevgi öğretmen ise onlara yanında getirdiği anne ve babasının fotoğraflarını gösterdi.

Okul Müdürü Yusuf Özden de Yıldırım'ın okulda çok sevilen öğretmenlerden biri olduğunu, öğretmen olma aşkını ve heyecanını kendisinin gözlerinde her an görebildiklerini kaydetti.