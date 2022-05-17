Sevgi tekin cinayetinde dosya mütalaa için savcıya gitti - Son Dakika
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Sevgi tekin cinayetinde dosya mütalaa için savcıya gitti

17.05.2022 11:11
Sevgi tekin cinayetinde dosya mütalaa için savcıya gitti

Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin'i silahla öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin'i silahla öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Başkentte 4 Ocak tarihinde sevgilisi Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Ağtaş, sevgilisini 10 el ateş ederek öldürmüştü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ağtaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'Kasten öldürme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Ağtaş için 95 yıl hapis cezası ile yargılanmasına karar verildi. Bir sonraki davada duruşma salonunda hazır bulunmak istediğini belirten Ağtaş, Tekin'i kasten öldürmediğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini ve gelecek celse mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bilişim, Ankara, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgi tekin cinayetinde dosya mütalaa için savcıya gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgi tekin cinayetinde dosya mütalaa için savcıya gitti - Son Dakika
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