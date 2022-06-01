Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi

01.06.2022 15:22
Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık hakkında müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık hakkında müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda sevgilisi Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Ağtaş, sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmüştü. Olayla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Gökhan Ağtaş ve taraf avukatları katıldı. Ağtaş hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada istenen cezaya ilişkin görüşte, Ağtaş'ın ölüm tehdit mesajları, eve zorla girmesi ve sözleri de yer aldı. - ANKARA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini dolu mezarlara gömmüşler Kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini dolu mezarlara gömmüşler Barajda kaybolan Sinan için Ankara ve Konya'dan ekipler geldi Barajda kaybolan Sinan için Ankara ve Konya'dan ekipler geldi
Kaynak: İHA

Ankara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgi Tekin cinayetinde sanığa müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement