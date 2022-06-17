Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası

17.06.2022 15:24
Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası

Ankara'da dini nikahlı yaşadığı Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'a müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da dini nikahlı yaşadığı Sevgi Tekin'i tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'a müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Ağtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Ağtaş, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara 'Korkmayın' dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Sanığın son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ağtaş'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasının yanında 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün, 'mala zarar verme'den 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 5 yıl, 'haberleşmenin ihlali'nden 7 ay 15 gün ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda müebbet ve ayrı ayrı 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası verdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Gökhan Ağtaş, maktulü 4 el ateş ederek öldürmüştü. Ağtaş hakkındaki mütalaada 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkent'te saman yüklü tır alev topuna döndü Başkent'te saman yüklü tır alev topuna döndü Ankara Büyükşehir ve Ankara Kent Konseyi'nden 'Afet Değerlendirme' Toplantısı Ankara Büyükşehir ve Ankara Kent Konseyi'nden 'Afet Değerlendirme' Toplantısı
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:32:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgi Tekin'in katiline müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement