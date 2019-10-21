Son Dakika Haberleri: Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık
Son Dakika Güncel Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık

Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık

1 saat önce

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet alan 20 çocuk, "Sevgi Üniversitesi" projesi kapsamında Karabük Üniversitesinde ilk derslerini aldılar.

Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık, System.String[]

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet alan 20 çocuk, "Sevgi Üniversitesi" projesi kapsamında Karabük Üniversitesinde ilk derslerini aldılar.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle oluşturulan "Sevgi Üniversitesi" ilk faaliyetine 'Fotoğrafçılık' dersi ile başladı.


KBÜ Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü öğrencileriyle Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet alan 20 çocuk, "Sevgi Üniversitesi" projesi kapsamında 8 ay boyunca çeşitli etkinliklerle KBÜ'de bir araya gelecek.


Hafta sonu KBÜ'de Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ile buluşan çocuklar, ilk olarak yerleşkeyi gezdi. Öğrencilere botanik bahçede KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü foto - muhabiri Erdal Çıtak tarafından 'Fotoğrafçılık' eğitimi verildi.


Eğitimde öğrencilere; fotoğraf makinesine hakim olma, kadraj kurma, fotoğrafçılığın kısa tarihi, otomatik kullanım modu, netlik almanın püf noktaları, enstantene, diyafram ve manuel kullanım ayarları konularında bilgiler verildi.


Aldıkları fotoğrafçılık dersinden oldukça memnun kalan öğrenciler, botanik bahçede bol bol deklanşöre basarak, deneme çekimleri yaptı.


"Sevgi Üniversitesi" projesi kapsamında öğrencilere her hafta sırasıyla; ok talimi, güzel ahlak, film gösterimi, sanat ve deney faaliyeti, helal ve sağlıklı yaşam, peygamberlerin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler, güzel ahlak, Türk İslam büyüklerinin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler" gibi konularda eğitim verilecek. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu
Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]