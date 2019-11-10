"Sevgi usta" hazırladığı pidelerle damakları şenlendiriyor

Aksaray'da 10 yıl önce işletmeye başladığı lokantada, bir süre sonra pide fırınında usta olarak hamura şekil veren 49 yaşındaki Sevgi Atar, Türk mutfağında önemli yere sahip pidelere lezzet katıyor.

Taşpazar Mahallesi'nde 10 yıl önce yeğeninin tavsiyesiyle bir lokanta açan Atar, yanında çalıştırdığı ustadan kısa sürede işin püf noktalarını öğrendi.

Atar, unun hamur haline getirilmesinden, pide ocağının yanmasına, lahmacunun pişirilmesinden servis edilmesine kadar olan süreçleri maharetli elleriyle yerine getiriyor.

Odun ateşinde pişirdiği pidelerle rağbet gören ve müşterilerinin "Sevgi usta" diye hitap ettiği Atar, müşterilerine lezzetli pideler sunmak için fırının başında ter döküyor.

Üç çocuk annesi Atar, 4 elemanıyla lokantasını büyük özenle işleterek, vatandaşlar tarafından da çalışma azmi ve iş yerinin temizliğinden takdir görüyor.

Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokanta açmanın hiç aklında olmadığını yeğenin tavsiyesiyle ani bir kararla bu işe başladığının söyledi.

10 yıldır dükkanı işlettiğini belirten Atar, "Hiç zorlanmadım, köylü olduğumuz için hamur işlerine elimiz zaten yatkın. Yufka falan açmayı da biliyordum o yüzden pek zorlanmadım. İlk başlarda pideci ustamız vardı. Ustaya bana da öğretmesini söyledim. O da sağ olsun öğretti. İlk başlarda lahmacun hamurunu açtım, fırından çıkartılanları kestim daha sonra da kendi işimiz olduğu için fırının başına geçtim." diye konuştu.

"10 yıldır ocağın başındayım"

Atar, her gün saat 06.00'da dükkanı açtığını ilk iş olarak çorbaları yaptığını ifade etti.

İş yerinin temizliği, et tercihi ve bunların hazırlanması ile müşterilerle ilgilenmeyi bile kendisi yaptığı için insanların tercih sebebi olduğunu aktaran Atar, "10 yıldır ocağın başındayım, dükkanımızı işletiyoruz. Emekli olana kadar da çalışmayı düşünüyorum. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun. Ocağın başında bir kadın olduğu için gönül rahatlığıyla pidelerini yiyorlar. Ayrıca dükkandaki neredeyse her işi kendim yaptığım için çok güveniyorlar." ifadelerini kullandı.

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Dükkanda 4 kişi çalıştığını dile getiren Atar, günde ortalama 100'den fazla pide pişirdiklerini aktararak, yazın gurbetçilerin memleketlerine gelmesinin ardından işlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Çalışmaktan gurur duyduğuna vurgu yapan Atar, "Kadının yapamayacağı hiç bir iş yoktur. Her şeyin üstesinden gelebiliriz, yapabiliriz. Evde boş boş oturacaklarına bir iş yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Müşteri İsmail Demirel, pidelerinden ve kendilerinden çok memnun olduklarını sürekli ailecek pide salonuna geldiklerini belirtti.

Düğünlerde, cenazelerde de kıymalı pideleri buradan yaptırdığını anlatan Demirel, "Gelip buraya iç verip pide de hazırlattırıyoruz. Yiyen her kes çok memnun kalıyor. Pideci Sevgi ustamızdan çok memnunuz." diye konuştu.