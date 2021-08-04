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Sevgi ve hoşgörünün temsilcisi: Hacı Bektaş Veli - Son Dakika

Sevgi ve hoşgörünün temsilcisi: Hacı Bektaş Veli

04.08.2021 11:56
Sevgi ve hoşgörünün temsilcisi: Hacı Bektaş Veli, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacı Bektaş Veli'nin çağlar boyu insanlara yol gösteren felsefesinin bugüne değin sürmekte olduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacı Bektaş Veli'nin çağlar boyu insanlara yol gösteren felsefesinin bugüne değin sürmekte olduğunu söyledi.

Aktekin, AA muhabirine, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin tasavvuf felsefesini anlatan Aktekin, onunla Orta Asya'dan gelen tasavvuf geleneğinin, Türklerin İslamlaşması ve göç ettiği coğrafyalara İslam'ın yayılmasını sağladığını ifade etti.

Aktekin, Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemde, bölgede Roma ve Bizans zulmünden kaçan Hristiyan nüfus olduğunu, Hacı Bektaş Veli'nin temsil ettiği tasavvuf geleneğinin Müslümanlaşma sürecinde kolaylaştırıcı yönleri bulunduğunu vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu ve Balkanlar'ın Müslümanlaşmasında çok büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Aktekin, şöyle konuştu:

"İslam dininin sadece fıkhi boyutunun değil, irfani ve tasavvufi boyutunun ön plana çıkması ve farklı dinlerden gelen insanlara hoşgörüyle bakan tarafının da ilmi olarak nesiller boyunca sürmesinde etkisi var. 'Bir olalım, iri olalım diri olalım.', 'Eline diline beline sahip ol.', 'İlimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır.', 'Ara bul.' felsefesi ki bizim üniversitemizin de sloganıdır. Hacı Bektaş Veli, çağlar boyu Anadolu ve Balkanlar'daki insanlara yol göstermiş ve etkisi bugüne kadar sürmüştür. İslamiyet'in evrensel mesajları sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, ilim, kadın ve erkek arasında insani anlamda bir ayrım olmaması gibi temel mesajlar da Hacı Bektaş Veli aracılığıyla nesiller boyunca güçlü şekilde iletilmiştir."

Tarihi şahsiyetlerin hayatları ve görüşlerinin birtakım menkıbe ve efsanelerle karışarak sonraki çağlara aktarıldığına değinen Aktekin, Hacı Bektaş Veli felsefesinin net olarak anlaşılması amacıyla NEVÜ bünyesinde 2014'te Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü kurulduğunu anımsattı.

Aktekin, enstitüde "Alevi Bektaşi Kültürü" ile "Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları" adlı iki ayrı lisans üstü programdaki eğitimlerin yanı sıra çeşitli araştırmalar yapıldığını dile getirerek, "Akademik çalışmalarla, mitolojik ile ilmi olanı ayrıştıracak çalışmalara odaklanıyoruz. Akademisyenlerimiz, Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, öğretileri ve Anadolu ile Anadolu dışındaki etkilerini ilmi boyutlarıyla ortaya çıkaracak çeşitli çalışmalar yapıyor." dedi.

Yıl içinde çeşitli sempozyum, konferans, seminer ve etkinlikler düzenlediklerini aktaran Aktekin, benzer programlara gelecek yıllarda da ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

İslam kültürünün Anadolu'ya kök salmasını sağlayan önemli isimlerden Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, her yıl olduğu gibi vefatının 750. yılında da çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek anma programlarıyla insanlığa anlatılacak.

Etkinlikler kapsamında, ilçeye gelenler Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret edip, konferans, sempozyum ve kültür sanat etkinlikleriyle bu felsefeyi daha iyi anlama fırsatı buluyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli, Semih Aktekin, Balkanlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sevgi ve hoşgörünün temsilcisi: Hacı Bektaş Veli - Son Dakika


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