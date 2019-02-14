Son Dakika Haberleri: Sevgilerini Sokak Köpeklerine Mama Alarak Gösterdiler

Sevgilerini Sokak Köpeklerine Mama Alarak Gösterdiler

1 saat önce

Ünye ilçesinde, hayvanseverler Sevgililer Günü'nde sokak köpeklerini besledi.

Sevgilerini Sokak Köpeklerine Mama Alarak Gösterdiler, System.String[]
Ünye ilçesinde, hayvanseverler Sevgililer Günü'nde sokak köpeklerini besledi.

Ünye Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile veliler bir araya gelerek, Sahilköy Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi Sokak Hayvanları Besleme Noktasındaki sokak köpeklerine mama götürdü.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ertan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri bu etkinlikle öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak sokak ve yaban hayvanları üzerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzun 4. sınıfı öğrencilerinin doğayı koruma bilinciyle yaptıkları bir etkinlikti. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtik. Sadece insanlara değil, hayvanlara da sevgimizi göstermek istedik. Son günlerde basında çıkan hayvanlarla ilgili kötü haberlerden çocuklar etkilenmesin diye de bu projeyi yaptık."

4-D Sınıf Öğretmeni Ayşe Yüksel ise öğrencileriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, öğrencilerin hayvan sevgisini sokak hayvanlarını besleyerek gösterdiğini söyledi.

Okulun Bilişim Teknoloji Rehber Öğretmeni Berna Yiğit de Sevgililer Günü'nde çocukların hayvan sevgisini sokak hayvanlarıyla paylaşmayı tercih ettiklerini aktardı.

Öğrenciler de böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Ünye, Güncel
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