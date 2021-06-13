Üye Girişi
Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı - Son Dakika

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı

13.06.2021 11:19

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı Evli çift evlerine papağan ailesi kurdular Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce sevgililer gününde eşine papağan alan Mücahit Güner, aradan geçen zaman içerisinde eşi Kübra Güner'in sevgisiyle birlikte papağanları da arttı.

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı

Evli çift evlerine papağan ailesi kurdular

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce sevgililer gününde eşine papağan alan Mücahit Güner, aradan geçen zaman içerisinde eşi Kübra Güner'in sevgisiyle birlikte papağanları da arttı. Bir ev içerisinde papağanlarla aile kurdular.

Buldan ilçesinde mimari restorasyon işiyle uğraşan Mücahit Güner, 3 yıl önce öğretmen eşi Kübra Güner'e sevgililer gününde bir Sultan cinsi papağan hediye etti. Aradan kısa bir zaman sonra papağan çok hareketlenmesi üzerine bir adet daha papağan alan Güner, kuşun sakinleşmesini bekledi. Kuşları çiftleşmesi üzerine çoğalmaya başlamasıyla Güner, evindeki oyun konsolunu sattı. Oyun konsolunun parası ile bir başka papağan daha alarak, çift sevgileriyle birlikte papağanlarına bakmaya başladı. Papağanlarını evlerinde kafeslerde üreten Güner çifti hobi olarak başladıkları papağan üretiminde sayıları 30'a ulaşan bir kuş ailesi kurdular. Papağan bakımının diğer kuşlara göre biraz daha zor olduğunu dile getiren Mücahit Güner; "Zor olmasına rağmen zevk alabilirseniz çok keyifli. Muhabbet kuşlarından daha fazla öğrenme kabiliyetleri var. Özellikle Sultan cinsi papağanların konuşma kabiliyetleri çok yüksek. Papağanlar altı aylık olunca konuşmaya başlar. Ben ilk önceleri kuş bakımından anlamıyordum. Sordum, araştırdım. Şimdi tüm bakımlarını, tedavilerini ve beslenmelerini eşimle birlikte yapıyorum. İnsanı dinlendiriyor, huzur veriyor" dedi.

"Şimdi bütün kuşlarımız bize çok alıştı"

İnsanlar gibi kuşlarında kendi özel hayatları olduğunu belirten öğretmen Kübra Güner; "İlk aldığımız papağan zaman geçtikçe eş istemeye başladı. Bunu gösterdiği tavırlardan anlıyorduk. Bir papağan daha aldık. İkisi eş olmak için zor günler geçirdiler. Ama ilerleyen günlerde alıştılar ve üremeye başladılar. Şimdi bütün kuşlarımız bize çok alıştı. Benimle birlikte omuzuma konarak canlı derslere katılıyorlar. Ben herkese özellikle çocuklu ailelere mutlaka evcil hayvan, kaplumbağa veya kuş beslemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle günümüzde ilginin sevginin artmasına toplum olarak çok ihtiyacımız var. Bunu da hayvan sevgisiyle çocuklarımıza aşılayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı
Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı
Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı
Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı

oyunlar, Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı 11:52 Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri 11:38 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu 10:23 Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi 09:18 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık

Son Dakika Haberleri
11:55 Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor
11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu
11:37 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri
11:31 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı
11:16 Whatsapp'tan yeni sınırlama! Bir mesaj yalnızca 5 kere iletilebilecek
11:15 Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
10:54 Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı
10:48 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
10:41 Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
10:41 Cinsiyeti öğrenildi! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız bebekleri olacak
Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor         
11:55
Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu         
11:42
Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı         
11:32
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı         
10:49
Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı         
10:09
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 12:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement