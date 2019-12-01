Son Dakika Haberleri: Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki sevgili, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki sevgili, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 gram uyuşturucu uyarıcı madde ile bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.Ç. ve Y.Y. isimli çift, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çift, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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