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Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y. tutuklandı.

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y. tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri şüphelileri yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerlerinden toplam 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilen N.Ç. ve kız arkadaşı Y.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç. ve Y.Y., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
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