Sevgili Cinayetinde Savcı 25'er Yıl Hapis İstedi (Arşiv)

ANTALYA'da Osman Çıkan'ı (56) çıkan tartışmada öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan, Asuman Bolat (38) ile kadının kızının arkadaşları Tuğra Uysal (21) ve Can Yavşanlı'nın (20) yargılanmasına devam edildi. Çıkan'ın bir süre önce birlikte yaşadığı olay günü de barışmak için evine gittiği Asuman Bolat, olayın aniden geliştiğini söyledi. Savcı, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istedi. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak Ozankent Sitesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti. Osman Çıkan, birlikte yaşadığı Asuman Bolat'tan ayrıldı. Ancak bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, Asuman Bolat'ı sık sık telefonla aradı. Isrardan rahatsız olan Asuman Bolat, durumu eski eşinden olan kızı Ö.K.'nin arkadaşları Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal'a anlattı. Bunun üzerine ikili, olay günü Asuman Bolat'ın evine geldi. Eve Osman Çıkan da geldi. Çıkan, yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Bolat, bu teklifi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal, Osman Çıkan'ı uzaklaştırmak istedi. Ancak Osman Çıkan, Tuğra Uysal'ın boğazını sıkarak dövemeye başladı. Bu sırada Can Yavşanlı da Osman Çıkan'ı boynundan tutarak ittirdi. Yere düşen Osman Çıkan, yaşamını yitirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğra Uysal, Can Yavşanlı, Asuman Bolat ile olay sırasında evde olan kızı Ö.K. ile kadının komşusu N.D.'yi gözaltına aldı. Uysal, Yavşanlı ve Bolat, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan tutuklanırken, Ö.K. ile N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.SAVCI KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat ile Osman Çıkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan değil, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.'KADIN CİNAYETİNE ENGEL OLDUK'Sanık Tuğra Uysal ifadesinde, evden çıktığında maktulün öksürme gibi sesler çıkardığını belirterek, cinayet işlemediklerini öne sürdü.Can Yavşanlı ise öldürme kastları bulunmadığını belirterek, "Tuğra'nın da söylediği gibi biz evden çıkarken maktul yaşıyordu. Mırıldanmaları ben de duydum. Asuman Hanım ve kızı da bu sesleri duydu. Biz belki de bir kadın cinayetine engel olmak için oradaydık. O gün oraya gitmeseydik ve bir kadın cinayeti işlenseydi, bugün vicdan azabı çekiyor olabilirdim. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Böyle olsun istemezdik. Tasarlayarak veya kasten kimseyi öldürmedik" dedi.Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Asuman Bolat da ifadesinde olayın birden geliştiğini söyledi. Asuman Bolat, "Tuğra ve Can kendini savundu. Ben elimden geleni yaptım. Can Yavşanlı kavga sırasında Tuğra Uysal'ı korumak için maktulün boynundan tutup çekti. İkisinin de tahliye olmasını istiyorum" dedi.Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için ertelendi. - Antalya