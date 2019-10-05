Son Dakika Haberleri: Sevgili Geçmiş - 2. Tanıtım
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Sevgili Geçmiş - 2. Tanıtım

1 saat önce

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar.

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Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Sevgili Geçmiş - 2. Tanıtım

Bahçe, Ege, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02 
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