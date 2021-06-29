— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2021 Bizi Takip Edin

Ama önce #aşı

Hedefe ulaşmak için haydi gençler aşıya. " ifadelerini kullandı.

YKS 2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı.

1. doz 493 bin 124 aşı yapıldığını belirten Vali Yerlikaya;

Son Dakika › Toplum › 'Sevgili Gençler, Şimdi Tatil Zamanı Ama Önce Aşı' - Son Dakika

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