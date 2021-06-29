"Sevgili Gençler, Şimdi Tatil Zamanı Ama Önce Aşı" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18-24 yaş arası gençlerin aşılanmasına ilişkin bilgi verdi.
1. doz 493 bin 124 aşı yapıldığını belirten Vali Yerlikaya;
"Sevgili gençler,
YKS 2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı.
18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493. 124 aşı yapıldı.
%27. 5'e ulaştık????
Hedefe ulaşmak için haydi gençler aşıya. " ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler, #yks2021 bitti??
Şimdi tatil zamanı??
Gezmek, eğlenmek hakkınız.
Ama önce #aşı
18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda
1. doz 4??9??3??. 1??2??4??
aşı yapıldı?
%27. 5'e ulaştık????
?? Hedefe ulaşmak için#HaydiGençlerAşıya pic. twitter. com/wGbt7FS1OI
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre
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