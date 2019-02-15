Sevgili Günü'ne "Tangolu" Kutlama

"Bir Tango Yolculuğu" adlı konserde solo ve düet yapan Dilek Türkan ve Teyfik Rodos büyük beğeni toplarken, seyirciler de sanatçılara eşlik etti.Salonun muhteşem akustiğiyle yankılanan Türk ve Arjantin tangoları dakikalarca ayakta alkışlandı.

Teyfik Rodos, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünya çapında üne sahip olan AASSM'yi İzmir'e kazandırdığı için Büy&u uml;kşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.