Sevgili Günü'ne "Tangolu" Kutlama
59 dakika önce
"Sevgililer Günü" konseri, Arjantin tango müziğinin en belirgin üç formu olan tango, milango, vals ve unutulmayan Türkçe tango eserlerle izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
"Bir Tango Yolculuğu" adlı konserde solo ve düet yapan Dilek Türkan ve Teyfik Rodos büyük beğeni toplarken, seyirciler de sanatçılara eşlik etti.Salonun muhteşem akustiğiyle yankılanan Türk ve Arjantin tangoları dakikalarca ayakta alkışlandı.
Teyfik Rodos, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünya çapında üne sahip olan AASSM'yi İzmir'e kazandırdığı için Büy&u uml;kşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:00 Kaynak: Bültenler
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