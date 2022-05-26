Sevgili hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgili hırsızlar tutuklandı

26.05.2022 09:45
Sevgili hırsızlar tutuklandı

Adana'da 3 motosiklet çalan sevgili hırsızlar polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Adana'da 3 motosiklet çalan sevgili hırsızlar polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Sevgililerin motosikletleri çalma anları ise saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P.'nin ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Sevgili hırsızlar tutuklandı
Sevgili hırsızlar tutuklandı
Sevgili hırsızlar tutuklandı

YORUMLAR
500
İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgili hırsızlar tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı
09:22 Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?
09:19 TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
09:16 26 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:55 Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı
08:55 TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak...
08:49 26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:46 Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi
08:41 Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak!
08:38 Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde Suriye'deki sınır ötesi operasyon yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 09:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgili hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement