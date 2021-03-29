ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV - Son Dakika

ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV

29.03.2021 11:34

Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendiANTALYA'da Ukrayna asıllı sevgilisi Karina Demchenko'yu (40) boğarak öldüren Erhan Razı (41) hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi

ANTALYA'da Ukrayna asıllı sevgilisi Karina Demchenko'yu (40) boğarak öldüren Erhan Razı (41) hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aradı. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Karina Demchenko'nun, cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Razı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Razı hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayet sanığı Erhan Razı savcıya verdiği ifadede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaklaşık 13 yıl cezaevinde yattıktan sonra, olaydan 6 ay önce Covid-19 tedbirleri kapsamında özel izinle cezaevinden çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal medyadan yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de olduğunu öğrendiğim Karina Demchenko ile tanıştım, arkadaş oldum. Cinsel birliktelik yaşadık. Bir süre sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Beni namaz kılarken gören Karina benden dini kitaplar istedi. Sonrasında benimle evlenmek istediğini söyledi. Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü Karina'nın evinde sohbet ederken bana para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL'yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı ve yanında olmamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim ve tartıştık. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için evde bulunan koli bandı ile yüzünü kapattım. Ardından Karina'nın cep telefonunu ve evinin anahtarını alarak kapıyı kilitledikten sonra oradan ayrıldım."

Bir anlık öfke ile kız arkadaşını öldürdüğünü sözlerine ekleyen Erhan Razı, olay sırasında Karina'nın kendisine karşılık vermediğini, evdeki klimanın ise sürekli açık olduğunu ve kendisinin olaydan sonra klimayı açmadığını sözlerine ekledi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

3 KIZINI DA KAYBETTİ

Diğer yandan, olaydan sonra Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini teslim alarak Kurşunlu'daki yabancılar mezarlığına defneden anne Zoia Atarshchykova, maddi durumu iyi olmadığı için cenazeyi ülkesine götüremediğini söylemişti. Zoia Atarshchykova'nun üç kızından ilkini doğumda, 2'ncisini ise 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği ortaya çıkmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV
ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV

Türk Lirası, Ukrayna, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Sevgili katilinin ömür boyu hapsi istendi-ARŞİV - Son Dakika


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