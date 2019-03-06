Son Dakika Haberleri: Sevgili Olma Teklifini Kabul Etmeyince Bacağına Şırıngayla Sıvı Enjekte Etti

Sevgili Olma Teklifini Kabul Etmeyince Bacağına Şırıngayla Sıvı Enjekte Etti

2 saat önce

ADANA'da, H.G. (29), otomobille gezintiye çıktığı H.K. (28) adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti.

Sevgili Olma Teklifini Kabul Etmeyince Bacağına Şırıngayla Sıvı Enjekte Etti, System.String[]
ADANA'da, H.G. (29), otomobille gezintiye çıktığı H.K. (28) adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti. Can havliyle kendini otomobilden atan genç kadın hastaneye kaldırılırken, H.G. tutuklandı. Şırıngadaki sıvının ne olduğunu araştırılıyor.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G. genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti. Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın haldeki H.K.'yı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı. Doktorlar, genç kadının bacağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu belirlemeye çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, H.G.'yi yakaladı. Polis, şüphelinin otomobilinde olayla kullanılan şırıngayı da buldu.

Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "H., bana saplantılı derecede aşıkmış. Kavga ettik, bacağıma bir şey şırınga etti" dedi.

Şüpheli ise genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı" diye konuştu. H.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Çukurova, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı 40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi

Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgili Olma Teklifini Kabul Etmeyince Bacağına Şırıngayla Sıvı Enjekte Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]