Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar - Son Dakika
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Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar

16.04.2022 09:19
Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar

Beylikdüzü'nde sosyal medya üzerinden cep telefonu satışı için yabancı uyruklu şahıslarla anlaşan bir vatandaş, 2 bin 250 dolar verilerek dolandırıldı. Parayı eline alınca sahte olduğunu anlayan şahıs, sevgili gibi gelen biri kadın 3 kişinin olay yerinden hızla kaçtıklarını ve sonrasında polise şikayetçi olduğunu belirtti.

5 Nisan'da Barış Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte telefonunu satmak için yabancı uyruklu 3 kişi ile sosyal medya aracılığıyla buluşan Ozan Kaymaz, şahıslar telefonun ücretini dolar yoluyla yapmak isteyince durumdan şüphelenerek paraları kontrol etmek istedi.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Şahısların sinirlenerek tepki göstermesiyle aralarında tartışma yaşandı. Daha sonra olay yerine şüpheli şahısların olduğu iddia edilen bir araç geldi. Gelen araca binen şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Olayın ardından paraları kontrol eden Ozan Kaymaz, sahte olduklarını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Kaymaz, polise ve savcılığa şikayetini bildirirken hırsızların olay yerine geliş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"2 BİN 250 DOLAR ZARARIM VAR"

Yaşadığı durum hakkında konuşan Ozan Kaymaz, "Biz sosyal medya aracılığıyla bu şahıslarla telefonumuzu satmak için iletişime geçtik. Buluştuğumuzda ödemeyi dolar ile yapmak istediklerini söylediler ve biz de kabul ettik. Onlar telefonu kontrol ederken biz de paraları kontrol ediyorduk. Paralardan şüphelendik ve sahte olup olmadığını teyit etmek istedik. Bu isteğimizden ötürü aramızda itişme oldu. O esnada bir araç yaklaştı ve araca binerek telefonla birlikte kaçtılar. Arabanın plakasını alamadık. İki bin iki yüz elli dolar kadar bir zararımız var. Durumu savcılığa bildirdik ve şikayetçi olduk. Yaya olarak yanımıza gelmişlerdi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdik. Gelenler yabancı uyrukluydu ve yanlarında bir de tercüman vardı. İkisi erkek biri kadın olmak üzere üç kişilerdi. İkisi sevgili rolündeydi. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz" dedi.
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BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT'TA SAHTE DOLAR TUZAĞI BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT'TA SAHTE DOLAR TUZAĞI Elon Musk, Twitter'ın tamamına talip Elon Musk, Twitter'ın tamamına talip

Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Medya, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgili rolü yaparak sahte dolarlarla telefonunu alıp kaçtılar - Son Dakika
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