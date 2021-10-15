Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü - Son Dakika

Dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde T.Y. ile sevgilisi B.G. sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı.

HEM YUMRUKLADI HEM TEKMELEDİ

T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

B.G.'nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.'nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.