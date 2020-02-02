Sevgili süsü ile gasp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sevgili süsü ile gasp - Son Dakika

Sevgili süsü ile gasp

7 saat önce

Bursa'da sevgili rolü oynadığı adama kaza süsü verip, arkadaşlarıyla birlikte gasp eden 5 şüpheli yakalandı.

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Bursa'da sevgili rolü oynadığı adama kaza süsü verip, arkadaşlarıyla birlikte gasp eden 5 şüpheli yakalandı.


Olay, 31 Ocak Cuma günü 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi 12 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.C.G. (69), kız arkadaşı Y.I. (22) ile gezerken arkadan bir araç kendilerine çarptı. Aracını kontrol etmek için aşağıya inen U.C.G.'ye M.G. (22), S.G. (23), E.Ç. (23) ve K.T. (23) bir anda saldırdı. U.C.G.'yi darp eden şüpheliler, bir miktar para, tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alarak Y.I. ile birlikte kaçtı. Bunun üzerine kaza süsü ile gasp edildiğini anlayan U.C.G., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayı Y.I. ile birlikte planladıklarını tespit etti. Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde yapılan operasyonla şüpheliler saklandıkları yerlerde gözaltına alındı. Gasp edilen malzemeler şüphelilerde ele geçirildi.


5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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