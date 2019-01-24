Son Dakika Haberleri: Sevgili Takipçimin Sorularını Yanıtlamaya Çalıştım : )

Sevgili Takipçimin Sorularını Yanıtlamaya Çalıştım : )

43 dakika önce

Takipçim Merve Hanım beni kırmadı, evime ve kanalıma konuk oldu.

Takipçim Merve Hanım beni kırmadı, evime ve kanalıma konuk oldu. Birlikte hem çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, hem de 19 ve 7 aylık iki bebeğinin uykusu konusundaki sorularını yanıtlamaya çalıştım. Umarım keyifle izlersiniz bu videomuzu : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:18 Kaynak: Youtube

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