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"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası - Son Dakika

"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası

18.06.2021 09:55

"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası Adana'da bir kişi sevgilisi olduğu öne sürülen kadının kendisine tuzak kurarak eve çağırdığını biri akrabası iki erkeğinde gelerek elini kolunu bağlayıp darp ettikten sonra 14 yarım, bir çeyrek altının alıp 500 bin liralık senet imzalattığını...

"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası

Adana'da bir kişi sevgilisi olduğu öne sürülen kadının kendisine tuzak kurarak eve çağırdığını biri akrabası iki erkeğinde gelerek elini kolunu bağlayıp darp ettikten sonra 14 yarım, bir çeyrek altının alıp 500 bin liralık senet imzalattığını öne sürdü

Gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla, iki zanlı ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir kişi sevgilisi olduğu öne sürülen kadının kendisine tuzak kurarak eve çağırdığını biri akrabası iki erkeğin de elini kolunu bağlayıp darp ettikten sonra 14 yarım, bir çeyrek altını alıp 500 bin liralık senet imzalattığını öne sürüp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla, iki zanlı ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Haziran günü Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği'ne gelen A.T. 5 Haziran akşamı gönül ilişkisi yaşadığı G.Y.'nin cep telefonuyla arayıp, "Paraya ihtiyacım var" diyerek evine çağırdığını, bunun üzerine G.Y.'nin yanına gittiğini, çay içtiği sırada evin kapısı çalındığını belirterek, "G.Y. kapıdakinin yeğeni Uğurcan U. ile arkadaşı Emre T. olduğunu görünce, bana saklanmamı söyledi. Bende diğer odaya giderken, salona gelen Uğurcan U. masadaki iki çay bardağını görünce şüphelenip evde biri olup olmadığını sordu. G.Y. evde kimsenin olmadığını söylese de Uğurcan U., diğer odaya girdiğinde beni gördü. Uğurcan U., 'Sen burada ne yapıyorsun bu namus meselesi' diyerek beni darp etmeye başladı. Bıçakla tehdit ederek arkadaşı Emre T.'nin evine götürdü. Burada sandalyeye bağladı. Beni darp etmeye devam eden Uğurcan U., 'Bu iş namus meselesi. Bize para vereceksin. Yoksa seni yaşatmayız' dedi. Başta paramın olmadığını söyledim ama sonra darp etmeye devam edilince eşimi arayıp, otomobil aldım. Evde para edecek ne varsa göndereceğim taksiciye ver dedim. Bunun üzerine eşim, evdeki 14 yarım ve 1 çeyrek altını taksiciyle birlikte Emre T.'nin evine gönderdi. Altınların yeterli olmayacağını söyleyen Uğurcan U., beni darp edip 500 bin TL'lik senet imzalattı. Senedi imzalayınca beni bıraktılar. 15 Haziran günü senedin icraya verildiğini öğrenince şikayetçi olmaya karar verdim. Ben G.Y. ile sevgiliyim G.Y. beni eve çağırıp tuzak kurdu. Bu 3 zanlıdan da şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, altınları bulamadı.

Emniyete götürülen G.Y., ifadesinde, "Benim olayla bir alakam yok. A.T. bir akrabamla görüşüyordu. Bir şeye ihtiyacım olursa benimle de ilgileniyordu. Olay günü yeğenim ve arkadaşına A.T.'yi bırakmalarını söyledim, beni dinlemediler" dedi.

Şüphelilerden Uğurcan U.'nun ise "A.T. kripto paraya yatırım yapmak için benden 200 bin TL borç aldı. Bunu 500 bin lira yapınca paramı istedim ancak vermedi. Ben de paramı almak için senet imzalattım" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada G.Y.'nin ağladığı görüldü. Zanlılardan Uğurcan U. ve Emre T. ev hapsi tedbiriyle, G.Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası
Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası
Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası
Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası
Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası

Sarıçam, Haziran, Adana, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti' iddiası - Son Dakika


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