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'Sevgili Yönetmenim' isimli oyun sahne aldı - Son Dakika

'Sevgili Yönetmenim' isimli oyun sahne aldı

01.12.2021 14:05
'Sevgili Yönetmenim' isimli oyun sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Marmara Spida Bifida Derneği'nin işbirliği çerçevesinde tiyatro oyunu gösterimini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Marmara Spina Bifida Derneği Hiperaktif Tiyatro oyuncuları tarafından 'Sevgili Yönetmenim' isimli oyunu SDKM'de ücretsiz olarak sahne aldı.

SPİNA BİFİNA DERNEĞİ'YLE BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Marmara Spida Bifida Derneği'nin işbirliği çerçevesinde tiyatro oyunu gösterimini yaptı. SDKM'de ücretsiz olarak sergilenen oyunda 3'ü engelli toplam 16 oyuncu ve iki reji görevlisinden oluşan 18 kişilik bir ekip komedi tiyatro oyunu sahneledi. Etkinliğe Sakarya Engelli Birlik Federasyon Başkanı İbrahim İşçi, Sakarya Engelli Birlik Federasyon Kadınlar Kolu Başkanı Zerha Toy, Minik Hayatlar Dernek Başkanı Kemal Kiraz, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Kocaeli bulunan sivil toplum kuruluş başkanları ve üyeleri ayrıca vatandaşlarımız katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, "Böylesine fırtınalı bir günde 'Sevgili Yönetmenim' isimli oyunu izlemeye gelen, bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bu oyunda yazan yöneten emeği geçen bütün ekibe tekrardan teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Sizlerin adına da bu çiçeği ekibin en kıdemlisi Gülsen hanımefendiye takdim ediyoruz" dedi.

OYUNUN KONUSU

Hasan Yasal'ın kaleme alıp yönettiği 'Sevgili Yönetmenim' adlı iki perdelik tiyatro oyunun konusu: Fakir bir yönetmen olan Lami, tek çıkış yolu olarak bir tiyatro oyunu yazar. Bu oyun; hem kendisinin hem de yardımcısı Fikri'nin son şansıdır. Bir kast ajansı kanalıyla, oyuncu arayışına giren Lami, bir çoğu absürt olan oyuncu adayları karşısında şaşkınlığını saklayamaz. Tiyatro oyunu hazırlanır, ancak seyirciyi oyun sonunda sürpriz bir final beklemektedir.

BEN DE VARIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik tiyatro oyunu gösterimine destek sağlayarak sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetler aracılığıyla da örnek ve öncü projeler yapmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde yaşayan bireylerin hayata katılımı noktasında yakın zaman önce "Ben De Varım" projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında Kocaeli'nde yaşayan 10-35 yaş arası özel bireylere yönelik spor taraması yapılıyor. Böylece engellilerin hangi spora yatkın oldukları belirlenerek, o branşta daha ileri seviyede eğitim almalarının ve müsabık olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Sporda "Ben De Varım" diyen özel gereksinimli bireyler, kültür ve sanatta da "ben de varım" demeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Sevgili Yönetmenim' isimli oyun sahne aldı - Son Dakika


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