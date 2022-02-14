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SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI - Son Dakika

SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI

14.02.2022 23:57

Galata Kulesi'ne 14 Şubat Sevgili Günü nedeniyle 'sevgililer'in fotoğrafları yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne 14 Şubat Sevgili Günü nedeniyle 'sevgililer'in fotoğrafları yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında 'Sevgililer Beyoğlu'nda' başlığıyla başlatılan etkinlik kapsamında gönderilen fotoğraflar, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Saat 22.00'de başlayan etkinlik kulenin ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI
SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI
SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI
SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI
SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI
SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI

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Sevgililer Günü, Galata Kulesi, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİLER GALATA KULESİ'NE YANSIDI - Son Dakika


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