Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı - Son Dakika Dünya

Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı

6 saat önce

İnternet üzerinden sevgili aramak dünyanın dört bir yanında ve her yaş grubunda yaygın.

Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı, System.String[]

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız mısınız? Bir sevgili mi arıyorsunuz?

İstatistik şirketi Statista'ya göre dünya çapında 240 milyon kişi aşkı internet üzerinden arıyor.

Ama çoğu insanın hedefine ulaşamadığını biliyor muydunuz?

The Man Diet (Erkek Diyeti) kitabının yazarı Zoe Strimpel ile ilişki danışmanı Suzie Hayman'dan, ilgi çekmenizi sağlayabilecek bazı tavsiyeler aldık.

1. Gerçekten istemiyorsanız görev gibi düşünüp yapmayın





İstemiyorsanız durun. Biri hoşunuza gitmediyse bir daha görmeyin.

"Denemeye devam etmenin" sonuçları ağırdır.

Sizi yorar, yıpratır ve hem kendiniz hem de diğer insanlar hakkında düşüncelerinizi olumsuz etkiler.

2. İçgüdülerinize güvenin





Bir tehlike işareti görürseniz onu ciddiye alın.

İnsanlarda "Bu benim hatamdı" diye düşünme eğilimi vardır ama tersine, genellikle problem karşıdakinde olur.

3. Araştırmalara göre mesajlaşmanın azı karar çoğu zarar





Uygulamalarda bir haftada eşleşeceğiniz yüzlerce insanla aynı anda yazışmak sizi yoracaktır.

Zaman ve enerjinizi, yazışmaktan keyif aldığınız, en büyük potansiyeli gördüğünüz kişilere ayırın.

4. Kalabalık yerlerde daha fazla şansınız olur





Aşkı bulmak sayılarla alakalıdır.

Samanlıkta iğne aramak için önce samanlığa ihtiyacınız var.

Kendi uygulamalarının çok farklı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Bu işi kısa yolu yoktur.

5. Önce çevrenize bakın





Arkadaşlarınız ayrıca size uygun arkadaşlarıyla tanışmanızı sağlayabilir.

6. Esnek olun





Size çekici gelen şeyin ne olduğunu bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama…

Listenizi çok daraltırsanız sizi en çok etkileyecek insanı elemiş olabilirsiniz.

Kağıt üzerinde kimse ideal bir partner olarak görünmez.

7. Dikkatli ve anlayışlı olun





İnternet üzerinden tanışmanın bir kötü yanı, ortak hiç tanıdığınızın olmaması ve bu yüzden karşınızdaki insan hakkında hiçbir şey bilmemeniz.

Bir şeyler sizi rahatsız ederse bunları ciddiye alın.

Biri sizden ilk buluşmanızda para istiyorsa veya randevularınızı iptal edip duruyorsa onu engelleyin.

Kendinizi duygusal iniş çıkışlara kısılmış bir durumda bulmayın.

Sevgililer Günü, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi
Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı"

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]