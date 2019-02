Sevgililer Günü Anısına Fotoğraf Platformu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü için fotoğraf çektirme platformu kuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü için fotoğraf çektirme platformu kuruldu.



İç Hatlar Gidiş Katı güvenlik kontrol noktası önüne kurulan "Sabiha Gökçen Havalimanı Sevdiklerinize Yakınlaştırır" yazısı bulunan platforma yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.



Platformda hatıra fotoğrafı çektiren yolculara fotoğraflarının yanında çikolata da ikram edildi.



Yolculardan Ayşe Kuşak, eşi Günay ile 48 yıl önce hayatlarını birleştirdiklerini anlatarak, platform önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ayşe Kuşak, "Ben sevgiden yanayım. Her problemi sevginin çözeceğine inananlardanım. Yalnızca iki cins arasında değil, her şeye, doğaya, hayvana, insana, tabiata, yaşama sevgi. Sevelim, sevilelim. Her şey çözülür o zaman. Birbirimize toleranslı ve hoşgörülü olalım. 48 yıllık evliyiz. Allah nasip kısmet ederse inşallah ölünceye kadar birlikteyiz. Vatanımız ve dünya için sevgi ve barış diliyoruz." diye konuştu.

