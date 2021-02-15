Sevgililer Günü "barış" getirdi - Son Dakika

Sevgililer Günü "barış" getirdi

15.02.2021 07:47
Sevgililer Günü

6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı.

6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı. Sevgililer Günü öncesi Faruk Sabancı'nın attığı mesaja kayıtsız kalamayan güzel spiker, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sabancı'nın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı söylenen Korkmaz, Sevgililer Günü'nü barıştığı sevgilisiyle Kartalkaya'da baş başa geçirdi. Çift, Kaya Palazzo Hotel'de konakladı. Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak altına "Kar tatilimiz olmasın mı?" diye yazdı. Faruk Sabancı ise her zamanki gibi sessizdi. Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan Sabancı, özel hayatıyla değil müziğiyle gündeme gelmek istediğinden ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Şu sıralar yeni albüm projesiyle uğraşan ünlü müzisyen, yoğun gündemine rağmen sevgilisinin gönlünü almayı başarmış belli ki!

Kapadokya'da

romantik kaçamak

Vakko'nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef ile Sevgililer Günü'nü kutlamak için Türkiye'nin en romantik adreslerinden Kapadokya'yı seçti. 20 yıllık mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İki çocuk sahibi çift baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Vakko Wedding'in başında olan Marina Elhadef düğün sezonu öncesi moral depoladı.

Arkadaşıyla

marka kurdu

Eğitimine Londra'daki Regent's University'nin İşletme Bölümü'nde devam eden Yağmur Ayaydın, babası Nejdet Ayaydın'ın izinden gidiyor! Koç Üniversitesi'nde İşletme okuyan arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte "Fancy Fabric" adında bir moda markası kuran Ayaydın, en büyük desteği de babasından alıyor.

Türkiye'nin tekstil devlerinden olan İpekyol'un yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan Nejdet Ayaydın, kızını kendi markasını kurması için yüreklendirmiş. Markalarının ürünlerini ilk etapta online olarak satışa sunacak olan Yağmur Ayaydın ve Zeynep Çorbacıoğlu, gelecek dönemde mağaza da açmayı hedefliyormuş.

Muhteşem işbirliği

Cemiyetin ünlü ismi tasarımcı Evren Kayar, yeni koleksiyonuyla dünyada da adından söz ettiriyor. Doğal taşlarla oluşturduğu "Celestial" koleksiyonunun fotoğraflarında ise ünlü fotoğraf sanatçısı Merve Hasman Salvatori'nin imzası var!

Bugüne kadar kendi adını taşıyan markasıyla Amerika ve Avrupa'da birçok butikte yer alan Evren Kayar, kısa süre önce perakende devi Moda Operandi ile anlaştı. Kayar'ın yeni koleksiyonunun yanı sıra imza tasarımları da dünyada büyük ilgi görüyor.

Sevgililer Günü barış getirdi

Sevgililer Günü, Dilay Korkmaz, Medya, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü 'barış' getirdi - Son Dakika Magazin


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