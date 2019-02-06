Sevgililer Günü Burç Yorumları- Astrolog Su Karakuş
54 dakika önce
Sevgililer gününde kimler aşkı bulacak, kimler evlenme teklifi alacak/ yapacak veya kimler ilişkisini bebekle taçlandıracak.
Sevgililer gününde kimler aşkı bulacak, kimler evlenme teklifi alacak/ yapacak veya kimler ilişkisini bebekle taçlandıracak. Uzman astrolog Su Karakuş anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:27 Kaynak: Youtube
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