Sevgililer Günü Esnafa Yaramadı

Van'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dört gözle bekleyen esnaf, kampanyalara rağmen iş yapamadı.

Van'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü dört gözle bekleyen esnaf, kampanyalara rağmen iş yapamadı.



Hediyelik eşya, bijuteri ve konfeksiyon gibi iş yerleri işleten esnafın yıl içinde en fazla ürün sattığı günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl sessiz geçti. 14 Şubat'ta beklentilerinin büyük olduğunu ve buna göre fazladan ürün temin ettiğini ifade eden esnaflar, iş yapamamaktan yakındı.



İHA muhabirine konuşan Zeki Aslan isimli esnaf, sene içinde yılbaşı ve 14 Şubat gibi günlerde iş yoğunluklarının olduğunu ancak bu yıl istedikleri tempoyu yakalayamadıklarını belirtti. Geçen yıla oranla işlerinin yüzde 60 oranında düştüğünü ifade eden Aslan, "Bu yıl çok fazla malzeme aldık ve borca girdik. Buna rağmen geçen yılki tempoyu yakalayamıyoruz. Hediyelik eşya satan dükkanlarda diğer günlere göre bir fark varken, konfeksiyon ve mağazalarda bir yoğunluk görmedim" dedi.



Sevgililer Günü'nün işlerine yansımadığını dile getiren Umut Beyoğlu isimli esnaf ise "Yerli esnaf olarak 14 Şubat'tan yararlanamadık. Buraya gelen müşteriler kafeye ve sinemaya gidiyordur. Hediyeleşmek gibi bir şey de kalmadı. Giyim sektöründe de tek tük iş vardır" diye konuştu.



Taha Ertaş isimli esnaf da geçen yılın aynı gününe oranla satışlarının çok düştüğünü belirterek, "Ürünlerimiz bize dolar üzerinden geliyor. Bu yüzden ister istemez fiyatlar yükseldi. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Müşteri çekmek için kampanya yapmak zorundayız. Kampanya yapmamıza rağmen geçen yıla göre satışlar çok düştü" şeklinde konuştu. - VAN

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