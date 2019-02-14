Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü' Hazırlığı Yapan 2 Genç, Yangın Çıkardı

Sevgililer Günü' Hazırlığı Yapan 2 Genç, Yangın Çıkardı

1 saat önce

DÜZCE'de 2 üniversite öğrencisi arkadaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu.

Sevgililer Günü' Hazırlığı Yapan 2 Genç, Yangın Çıkardı, System.String[]
DÜZCE'de 2 üniversite öğrencisi arkadaş, 14 Şubat  Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu. İki arkadaş, masayı saran alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde  Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ve E.Ç., iddiaya göre Sevgililer Günü nedeniyle eve davet edecekleri kız arkadaşları için sürpriz yapmak isteyerek, hazırladıkları masanın üzerinde mum yaktı. Mumlar düşerek masa örtüsünü tutuşturdu. Panikleyen iki arkadaş itfaiyeye haber verirken, yanan masa örtüsünü söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının söndürüldüğünü görürken, dumandan etkilenen 2 arkadaşa ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilerek ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, 3. Sayfa
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