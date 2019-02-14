Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü Hediye Çiçekleri Yedik | Pis Boğaz

Sevgililer Günü Hediye Çiçekleri Yedik | Pis Boğaz

1 saat önce

Ben Uras Benlioğlu, sevgililer günü şarkısı nda bahsedilen hediye çiçekler ve yenilebilen çiçekleri aldık yedik.

Ben Uras Benlioğlu, sevgililer günü şarkısı nda bahsedilen hediye çiçekler ve yenilebilen çiçekleri aldık yedik. Elektrik çiçeği bizi mahvetti. #pisboğaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube

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