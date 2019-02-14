Sevgililer Günü Hediye Çiçekleri Yedik | Pis Boğaz
1 saat önce
Ben Uras Benlioğlu, sevgililer günü şarkısı nda bahsedilen hediye çiçekler ve yenilebilen çiçekleri aldık yedik.
Ben Uras Benlioğlu, sevgililer günü şarkısı nda bahsedilen hediye çiçekler ve yenilebilen çiçekleri aldık yedik. Elektrik çiçeği bizi mahvetti. #pisboğaz
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Banu Alkan, Sultanbeyli'de Ortaya Çıktı