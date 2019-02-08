Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü Hediye Fikirleri Amazon.com.tr'de

Sevgililer Günü Hediye Fikirleri Amazon.com.tr'de

1 saat önce

Amazon.com.tr, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini Sevgililer Günü'ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Sevgililer Günü Hediye Fikirleri Amazon.com.tr'de, System.String[]
Amazon.com.tr, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini Sevgililer Günü'ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, en özel hediyeyi en kolay şekilde almak isteyenler için hazırladığı hediye rehberiyle pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatan Amazon.com.tr, İstek Listesi özelliğine ek devreye aldığı "Sürprizlerimi Bozma" seçeneğiyle de o günün büyüsünü son ana kadar saklıyor.

Amazon.com.tr'de teknolojiden modaya, spor outdoor ürünlerden telefona kadar yüz binlerce ürün Sevgililer Günü hediye rehberinin altında müşterilerine sunuluyor. Hediye Rehberi'ne Amazon alışveriş uygulaması, Amazon.com.tr web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden ulaşılabiliyor.

Online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği "İstek Listesi"ni geçtiğimiz aylarda devreye alan Amazon.com.tr, liste özelliğine eklediği fonksiyonu "Sürprizlerimi Bozma" seçeneği ile liste sahibinin oluşturduğu seçenekler arasından satın alınan hediyeleri birkaç hafta boyunca gizli tutuyor.

Liste sahibinde satın alınmamış olarak gözüken ürünler, sürprizimi bozma seçeneğiyle Sevgililer Günü büyüsünü son ana kadar saklıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Amazon, Ekonomi
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