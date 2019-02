Sevgililer Günü Hediyelerinin "Hepsiburada"

Hepsiburada Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Hepsiburada Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Hepsiburada birbirinden avantajlı kampanyalarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nü şölene dönüştürürken "bu sene ne alacağım" diyenler için özel olarak oluşturduğu Sevgililer Günü sayfası üzerinden önerilerde bulunuyor.



Hepsiburada açıklamasına göre, 35'ten fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidi sunan Hepsiburada, kozmetik, saç bakımı, kitap, müzik, hobi ve oyun, kırtasiye, elektronik, akıllı telefon, kişisel bakım, parfüm, ev tekstili, moda ve daha birçok kategoride her bütçeye hitap ederek bu sene de Sevgililer Günü alışverişinin adresi olmaya devam ediyor.











Geçen senenin Sevgililer Günü şampiyonları





Açıklamada yer verilen Hepsiburada'nın açıkladığı trend verilere göre, geçen sene Sevgililer Günü alışverişleri için en çok Sağlık ve Güzellik kategorisi tercih edilirken, sinema bileti, akıllı bileklik ve parfüm en çok rağbet gören ürünler oldu.



Erkekler en çok telefon, kozmetik ve bilgisayar ürünlerini tercih ederken, kadınlar ise oyuncak, kitap ve petshop ürünlerini tercih etti. Sevgililer Günü alışverişlerini ağırlıklı olarak 25-35 yaş grubunun gerçekleştirdiği gözlendi. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, İzmir, Ankara'nın ardından Bursa, Kocaeli ve Gaziantep oldu.









Sevgililer Günü için alternatif hediyeler "Girişimci Kadınlar"dan





Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına dahil olan binlerce kadın girişimcinin imzasını taşıyan el yapımı çikolatalardan keçe, deri gibi malzemelerle üretilmiş yaratıcı objelere kadar yüzlerce farklı ürün de Hepsiburada'nın Sevgililer Günü'ne özel sunduğu ayrıcalıklı hediye seçenekleri arasında yer alıyor.





Hepsiburada, aşkını en romantik şekilde ifade etmek isteyenleri unutmadı. Aşkın izlerini taşıyan nevresim takımlarından, kupalara, resim çerçevesinden şirin ayıcık ya da aşk şarkılarına kadar birçok farklı hediyeden biriyle sevdiğine "kalbim sende" demek isteyenler için zengin hediye seçenekleri Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.Ayrıca bu özel günde tektaş yüzük ve mücevherlerde de ekstra indirimler Hepsiburada müşterilerini bekliyor.



Hepsiburada farklı bütçe ve zevklere yönelik cep telefonu, akıllı saat, akıllı bileklik, taşınabilir bilgisayar, tablet, taşınabilir şarj cihazı, taşınabilir usb cihazı, bluetooth hoparlör gibi geniş elektronik hediye seçeneklerini de Sevgililer Günü kampanyasına dahil etti.



Avantajlı fiyat ve teslimat koşullarıyla tüm bu ürünler aşkını dile getirmek için sevgilileri bekliyor.











Eğlenmeyi sevenler için



Hepsiburada, romantik bir günden çok cıvıl cıvıl, eğlenceli bir Sevgililer Günü geçirmeyi tercih edenlere oyun konsolundan, kutu oyunlarına, fotoğraf makinasından drone'a onlarca ürünü Sevgililer Günü'ne özel avantajlarla sunuyor. Ayrıca müziksever sevgililer için pikaptan 45'liklere, bluetooth kulaklıklardan bluetooth hoparlörlere kadar müzik severleri sevindirecek hediye seçenekleri de Hepsiburada'nın Sevgililer Günü kampanyası kapsamında yer alıyor. 14 Şubat'ta sevgilimle eğlenceye varım diyenler Sevgililer Günü'ne özel ekstra indirimlerle eğlenceyi yakalıyor.









Bakımını ihmal etmeyen aşıklara





Hepsiburada, kadın ve erkek parfümlerinden, parfüm setlerine, tıraş makinasından saç kurutma makinesi, saç şekillendiricilere kadar kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarla sunuyor. Hepsiburada Sevgililer Günü kampanyasında, her ortamda, her fırsatta şıklığıyla öne çıkmayı sevenler için onlarca markanın birbirinden şık moda ürünleri de bulunuyor.



Ayakkabı, kazak, gömlek, bot, ceket ve daha birçok seçeneğin yanı sıra sevgisini değerli hediyelerle taçlandırmak isteyenler için tasarımı ve kalitesiyle farklılaşan takı ve saatler de sevgililerin beğenisine sunuluyor.

