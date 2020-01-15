Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun - Son Dakika

Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun

7 saat önce

Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, "14 Şubat sevgililer gününde hediyeleriniz Oltu Taşından Olsun" dedi.

Sevgililer günü hediyeniz Oltu taşından olsun, System.String[]

Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, "14 Şubat sevgililer gününde hediyeleriniz Oltu Taşından Olsun" dedi.


Başkan Hiçdurmaz, "Oltu Taşı takı ve tesbihlerinden sevdiklerinize hediye ederek hem Oltu Taşını hak ettiği değere ulaştırmış oluruz, hem de sevdiklerimize faydalı hediye vermiş oluruz" diye konuştu.


Artık birine sevginin ifadesi olarak Oltu Taşı hediye edilmesini isteyen Hiçdurmaz, "Bir "Oltu Taşı Tesbih" veya bir "Oltu Taşı Takı"nın hediye edilmesinin yeterli ve anlamlı olacağını ifade etti.


Başkan Hiçdurmaz, "Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde de birer Oltu taşı hediyenizi şimdiden hazırlayın dedi. Sevdiğine sözü olan "Oltu Taşı Tesbih Alır" yada takı alır devri başlamıştır. Bundan böyle, sevginin, saygının ya da memnuniyetin en güzel ifadesi bir Oltu Taşı hediye vermek ya da almaktır" dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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