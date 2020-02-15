Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı - Son Dakika

Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevgililer Günü'nde hediye almak bahanesiyle kuyumcuya giren bir çift, 5 bin TL değerindeki iki altın yüzüğü sahte yüzükle değiştirerek çaldı.

Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevgililer Günü'nde hediye almak bahanesiyle kuyumcuya giren bir çift, 5 bin TL değerindeki iki altın yüzüğü sahte yüzükle değiştirerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün öğlen saatlerinde Körfez Ağadere Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya giren 1'i kadın 2 kişi, Sevgililer Günü hediyesi almak istediklerini söyleyerek yüzüklere bakmak istedi. Tezgahtarın çıkardıkları yüzüklerden iki tanesini ellerine alan şahıslar, el çabukluğu ile yüzükleri metal olan sahteleri ile değiştirerek yerine geri koydu. 5 bin TL değerindeki yüzükleri üzerlerine saklayan şahıslar, daha sonra iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Şahısların gitmesinin ardından tezgahtaki yüzüklerin ikisinin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında kuyumcuya giren 2 kişiden kadın, eline aldığı yüzükleri incelerken el çabukluğu ile sahteleriyle değiştirerek gerçek yüzükleri giysisine saklıyor. Çift daha sonra iş yerinden ayrılıyor. - KOCAELİ

Sevgililer Günü, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Tatilciler akın etti! Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]