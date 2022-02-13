SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN KLASİK ARABALARIYLA 'SEVGİ KONVOYU YAPTILAR - Son Dakika

KLASİK otomobil sevenler 14 Şubat sevgililer günü öncesi, sevgilileri ve eşlerini yanlarına alarak Kadıköy sokaklarını sevgi konvoyu düzenledi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, sevgililer günü için Kadıköy'de sevgi konvoyu düzenledi. Klasik otomobil sahiplerinin eşleri ve sevgilileriyle birlikte katıldığı konvoy, Göztepe Parkı'nda başladı. Yarım asırlık araçlarla yapılan konvoyla ilgili konuşan İKOD Başkan Yardımcısı Cüneyt Karpuzoğlu, böyle anlamlı bir günü sevgilileri gibi gördükleri arabalarıyla kutlamak istediklerini kaydetti. Karpuzoğlu, 'Bu sevgililer gününde çoktandır yapmadığımız etkinliklerimizin acısını çıkaralım istedik. Hem sevgililer günü hem de sevgili arabalarımızla, klasik arabalarımız bizim ikinci sevgilimiz böyle bir etkinlik yapıp hem üyelerimize hareket olsun hem de birbirimizi görelim istedik. Çünkü uzun zamandır pandemiden dolayı etkinlik yapamıyorduk. Klasik arabalarımız bizim için gerçekten çok önemlidir. Sevgililer gününü bir dönemin hikayesini yaşatan, içinde birçok yaşanmışlıklar olan 1951 modelden 1970 modele kadar olan arabalarımızla kutlamak istedik" dedi.

Konvoya sevgilisi Aslıhan Kaya ile katılan Cem Güremen ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, 'Zaten bu camianın içindeyiz. Hemen hemen her etkinliğine de katılmaya çalışıyoruz. Maalesef pandemiden ötürü ara vermek zorunda kalmıştık ama bu etkinliğe katılalım dedik. Önemli bir gün, özel bir gün. Günümüzde sevgiyi her kısımda unuttuk. Bu özel güne katılmak istedik. Kız arkadaşımla katılmak çok güzel bir duygu. Özellikle klasik otomobil ve kendisiyle birlikte olmak çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Konvoya eşi Gökhan Kocabaş ile birlikte katılan Özlem Kocabaş, ise yaşanmışlıklarla dolu bir arabayla böyle bir etkinlikte bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'Yaşanmışlıkları olan bir araçla gezmek gerçekten çok keyifli. Aynı tadı, aynı zevki aldığımız arkadaşlarımızla olmak ekstra güzel. Özel bir gün, bizim için her gün özel ama bugün de sembolik bir gün. Güzel geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.