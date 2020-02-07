Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası - Son Dakika

Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası

6 saat önce

(Kurumsal Haber)-14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken teknoloji perakendecisi de özel gün için 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile birçok teknolojik ürüne tüketicilerin avantajlı fiyatlarla erişebileceğini duyurdu.

Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası, System.String[]
(Kurumsal Haber)-14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken teknoloji perakendecisi de özel gün için 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile birçok teknolojik ürüne tüketicilerin avantajlı fiyatlarla erişebileceğini duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Sevgililer Günü'nde çiftleri hem eğlendirecek hem de hediye seçimini kolaylaştıracak kampanyalar düzenlediğini duyurdu. 7-17 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilen özel kampanya ile çiftlerin, akıllı telefondan tablete, kişisel bakımdan giyilebilir ürün ve aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe uygun fiyatlarla sahip olabileceği dile getirildi.

Teknosa'dan kampanya ile ilgili yapılan duyuru şöyle;

"Teknosa, keyifli yarışması Tekno Quiz'i, 10-15 Şubat tarihleri arasında aşk temasıyla düzenleniyor. İçerisinde Sevgililer Günü'yle bağlantılı çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasına teknoquiz sitesinden ulaşılabiliyor. Yarışma kapsamında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar Teknosa mağazalarında ve teknosa'nın online mağazasında geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor"


Sevgililer Günü, Sabancı Holding, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Partili vekiller İlker Başbuğ'a suç duyurusunda bulundu Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]