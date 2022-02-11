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Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz - Son Dakika

Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz

11.02.2022 14:37
Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz

KizlarSoruyor tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı.

KizlarSoruyor tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen Sevgililer Günü anketi sonuçlandı. Yüz binlerce kişi tarafından oylanan anketin sonucunda KizlarSoruyor 2022 Sevgililer Günü Sembol Çifti, "Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz" oldu.

Kadın ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor geleneksel anketlerine devam ediyor. Ayda 15 milyondan fazla ziyaretçisiyle gündemi belirleyen KizlarSoruyor tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen ve yaklaşık 1,4 milyon oy toplanan güncel anketin sonucuna göre, 2022'nin "Sevgililer Günü Yılın Sembol Çifti" Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti oldu.

AŞKIM SEMBOL ÇİFTİ, KADIN VE ERKEKLERİN OYLARINI BİRLEŞTİRDİ

Katılımcıların yarısından fazlası Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftine oy verdi. Ankette oyların yüzde 52'sini alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti, yalnızca birbirlerinin değil sevenlerinin de kalbini çalmayı başardı. Sevgililer Günü'nün aşklarına imrenilen genç aşıkları binlerce oy alarak anketteki rakiplerinin birçoğunu büyük farkla geride bıraktı ve yılın Sembol Çifti oldu. Anket sonuçlarına cinsiyetlere göre bakıldığında da sonuç değişmedi: Kadınların yüzde 52'si ve erkeklerin yüzde 53'ü Sevgililer Günü'nün sembol çifti olarak Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftini seçti.

TURAN VE NAVRUZ ÇİFTİ, BAYSEL VE ŞAŞMAZ ÇİFTİYLE BAŞA BAŞ YARIŞTI

Oyların yarısından fazlasını alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftini, yüzde 48 oyla Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti takip etti. İki çift arasındaki rekabet oylama boyunca nefes kesti. Anketin diğer aday çiftleri Seren Serengil ve Mustafa Tohma, Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, Hadise ve Mehmet Dinçerler, Ebru Şahin ve Cedi Osman ve Sıla ve İlker Kaleli; aşklarıyla gündemi sallayan bu iki çiftin rekabetinde geride kaldı.


Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz
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Ayça Ayşin Turan, Sevgililer Günü, Alp Navruz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer Günü için Yılın Sembol Çifti: Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz - Son Dakika
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