Sevgililer Günü İndiriminin Başladığı Kuyumcukent'te Erkekler de Unutulmadı

Kuyumcukent'te 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla indirim günleri başladı.

Kuyumcukent'te 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla indirim günleri başladı. İndirimler kapsamında kadınlara özel birçok takının yanı sıra erkekler için tasarlanmış altın tespihler, yüzükler, kol düğmeleri ve kol saatleri gibi pek çok ürün piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına satışa sunuldu.



Kuyumcukent geleneksel Şubat ayı indirim günleri başladı. Birbirinden güzel ve kıymetli takılar piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına satışa sunuldu. Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için vatandaşların yoğun ilgisi beklenen indirim günlerinde her bütçeye göre ürünler dikkat çekti. Bu yılki indirim günlerinde kadınlara özel takıların yanı sıra erkekler için tasarlanmış ürünler de dikkat çekti. Altın tespihlerden yüzüklere, kol düğmelerinden kol saatlerine kadar bir çok seçenek raflarda yerini buldu. İndirim günleri Şubat ayının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.



KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş indirim günlerine gelen vatandaşların buradan eli boş dönmeyeceklerini belirterek, "Sevgililer günü dolayısıyla büyük bir kampanya başlattık. Bütün ürünlerimizde yüzde 40 ve yüzde 50'lere varan indirimler sağladık. Direk imalattan halka satış olduğu için dışarıya göre oldukça uygun fiyatta ürünler alabilir buraya gelen vatandaşlarımız. Buraya gelen vatandaşlarımız hem çeşitlilik bakımından hem de kalite bakımında vatandaşlarımız buradan eli boş dönmeyecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

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