Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı? - Son Dakika Dünya

Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?

6 saat önce

Kapitalizmin bir oyunu mu? '14 Şubat Sevgililer Günü' ile ilgili insanlar ne düşünüyor? Sevgililer Günü'nde sokağın nabzını tuttuk.

Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?, System.String[]

Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi yoksa zorlama bir kutlama mı? Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat, Sevgililer Günü olarak kutlanıyor.


Türkiye'de de kutlanan 14 Şubat ile ilgili vatandaşlar ne düşünüyor?

Euronews.com'da Görüntüle

Sevgililer Günü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı
Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:58:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]