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Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?
6 saat önce
Kapitalizmin bir oyunu mu? '14 Şubat Sevgililer Günü' ile ilgili insanlar ne düşünüyor? Sevgililer Günü'nde sokağın nabzını tuttuk.
Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi yoksa zorlama bir kutlama mı? Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat, Sevgililer Günü olarak kutlanıyor.
Türkiye'de de kutlanan 14 Şubat ile ilgili vatandaşlar ne düşünüyor?
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17
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