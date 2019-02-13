Sevgililer Günü Kültür ve Geleneğimizde Yok

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Kalkan ülke kültüründe ve geleneğinde hiçbir şekilde bulunmayan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sadece tüketimi körükleme amacı taşıdığını belirterek, "Sevgimizin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçmek çok...

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Kalkan ülke kültüründe ve geleneğinde hiçbir şekilde bulunmayan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sadece tüketimi körükleme amacı taşıdığını belirterek, "Sevgimizin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçmek çok büyük bir hatadır" dedi.



14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan Kalkan, hediye almanın zorunlu hale getirilmesini eleştirdi. Av. Murat Kalkan, "Bizim kültürümüzde, geleneğimizde hiçbir şekilde bulunmayan 14 Şubat Sevgililer Günü sadece tüketimi körükleme amacı taşımaktadır. Sevgililer Günü, özel hazırlanan reklam kampanyaları ile adeta sevgi gibi temiz ve saf bir duygu kullanılarak insanlar çılgınca tüketime teşvik edilmektedir. Sevgimizin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçmek çok büyük bir hatadır. Sevgi'nin bu kadar basite indirgenmesi ve sevginin bir güne sığdırılmaya çalışılması doğru değildir" diye konuştu.



Fırsatçılar en çok böyle günlerde ortaya çıkar



İnsanları tüketmeye teşvik etmek amacıyla sözde özel günler oluşturularak insanların sürekli olarak hediye almaya zorunlu bırakıldığına dikkat çeken TÜKODER Başkanı şunları söyledi:



"Yıl içinde en çok harcama yapılan ay şubat ayıdır. Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki şubat ayının ilk iki haftasında yapılan harcamaların büyün bir yıl içinde yapılan harcamalara eşdeğerdir. Ayrıca alışverişlerin çoğunlukla internet üzerinden yapılması nedeniyle alınan ürünlerin çoğu zaman doğru gelmediği, eksik geldiği ya da hatalı geldiği görülmektedir. Azımsanmayacak sayı da insan ise güvenli olmayan sitelerden, kanallardan alışveriş yaparak dolandırılmaktadır. Sevdiğiniz insana sürpriz yapmak isterken mağdur olmayın. Unutmayın ki; fırsatçılar en çok böyle özel günlerde ortaya çıkmaktadır."



Sevgimizi tüketmeyelim



Hediye almak isteyen tüketicilerin ise hediye alırken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini de açıklayan Başkan Murat Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hediye almadan önce mutlaka fiyat araştırması yapılmalı ve alınacak hediyenin kullanışlı olmasına, ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Alınan her türlü ürünün; faturası, garanti belgesi, kullanma kılavuzu eksiksiz bir şekilde satıcı ve sağlayıcıdan talep edilmelidir. Güvenilirliği bilinen diğer bir deyişle servis ağı güçlü yerlerden alışveriş yapılmalıdır. Sevgimizi tüketmeyelim." - ESKİŞEHİR

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