Sevgililer Günü'nde 12 Çift Evlendi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 çiftin nikahı kıyıldı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü
'nde 12 çiftin nikahı kıyıldı.
Çorlu'da 12 çift nikah tarihlerini sevginin ve aşkın günü olarak tabir edilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirdi. Çorlu Belediyesi
Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerden üçünün nikahları ise Çorlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
tarafından kıyıldı.
Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mutlu bir evliliğin sırrının çiftlerinin iyi günde de kötü günde de birbirlerinin yanında olmaları olduğunu ifade etti.
Çiftleri bu özel ve anlamlı günde aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Nikah salonuna gelen çiftler ile yakınları 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan süslemelerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
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