Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nde 12 Çift Evlendi

Sevgililer Günü'nde 12 Çift Evlendi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 çiftin nikahı kıyıldı.

Sevgililer Günü'nde 12 Çift Evlendi, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 çiftin nikahı kıyıldı.

Çorlu'da 12 çift nikah tarihlerini sevginin ve aşkın günü olarak tabir edilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirdi. Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerden üçünün nikahları ise Çorlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından kıyıldı.

Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mutlu bir evliliğin sırrının çiftlerinin iyi günde de kötü günde de birbirlerinin yanında olmaları olduğunu ifade etti.

Çiftleri bu özel ve anlamlı günde aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Nikah salonuna gelen çiftler ile yakınları 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan süslemelerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

14 Şubat, Çorlu, Sevgililer Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşiyle Sokakta Dans Etti

Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nde 12 Çift Evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]