Sevgililer Günü'nde 14 çifte yemek ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde 14 çifte yemek ödülü - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde 14 çifte yemek ödülü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli restoran zincirlerinden Happy Moon's, sosyal medya takipçileri arasında düzenlenen yarışma sonucunda da 14 şanslı çift yemek ödülünün sahibi olacak.

Sevgililer Günü'nde 14 çifte yemek ödülü, System.String[]

Türkiye'nin önemli restoran zincirlerinden Happy Moon's, sosyal medya takipçileri arasında düzenlenen yarışma sonucunda da 14 şanslı çift yemek ödülünün sahibi olacak.


Türkiye'nin restoran ve kafe işletmeciliğini sektörünün önemli zincirlerinden Happy Moon's, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı fırsatlarını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Tüm Happy Moon's restoranları, 14 Şubat Cuma günü, dekordan yemeklere kadar, Sevgililer Günü'nü temsilen kalp sembolü ile donatılırken, arzu eden sevgililer masalarında yer alan mizah dolu soru cevap oyunları ile yemeklerine eğlence katabilecek.


Zincir restoran, sosyal medya takipçilerine de Sevgililer Günü'ne özel bir yarışma hazırladı. 7 Şubat tarihinde başlayacak ve 14 Şubat'ta son bulacak 'Sevgililer Günü Yarışması' kapsamında 14 Happy Moon's Instagram takipçisi eşi ile birlikte yemek ödülü kazanabilecek.


Yarışma katılmak isteyenler; hesaptan yapılan paylaşımın altına, restoranda en sevdikleri yemeği yazarak ve sevgililerinin isimlerini etiketleyerek katılabilecekler. Kazananlar 14 Şubat tarihinde belli olacak. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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