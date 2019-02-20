Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı
25 dakika önce
Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı.
Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı. Kuyum alışverişinde yüzde 57 artış kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:15
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