Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı

25 dakika önce

Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı.

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL harcandı, System.String[]
Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapıldı. Kuyum alışverişinde yüzde 57 artış kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:15 

Sevgililer Günü, Ekonomi
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