Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor

6 saat önce

Sevgililer Günü'nde en ucuz gül 10 liradan, en pahalı 30 liradan satın alınacak.

Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor, System.String[]

Sevgililer Günü'nde en ucuz gül 10 liradan, en pahalı 30 liradan satın alınacak. 14 Şubat'ta Türkiye genelinde 3 milyon adet gül satılması öngörülüyor. TÇB Başkanı İsmail Başaran, "Çiçekçiler arz ve talebe göre ürünlerini tedarik ediyorlar. Tahmini olarak Sevgililer Günü'nde 3 milyonun üzerinde gül talebi oluşacak" dedi.


14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek sektöründe hareketlilik başladı. Sevgililer Günü'nde en ucuz gül 10 liradan, en pahalı 30 liradan satın alınacak. Aşkın ve sevginin sembolü olarak kabul edilen güller en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor. 14 Şubat'ta Türkiye genelinde 3 milyon gül satılması öngörülüyor. 7 adet gülden oluşan en düşük maliyetli bir buket 70 liradan oluşuyor.


Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatlarıyla ilgili bilgi verirken, sektördeki beklentileri aktardı.


Çiçekçiler hazır, müşterilerini bekliyorlar


Her yıl olduğu gibi bu yılda da çiçekçilerde hummalı bir çalışma başladığını anlatan Başaran, "Çiçekçilerimiz hazırlıklarına başladılar. Müşterilerin taleplerine cevap verecek ürün ve satışları bekliyorlar" dedi.


Başaran, birliğe üye Türkiye'de genelinde 10 binin üzerinde çiçekçi mağazası olduğunu söyleyerek, "Çiçekçiler arz ve talebe göre ürünlerini tedarik ediyorlar. Tahmini olarak Sevgililer Günü'nde 3 milyonun üzerinde gül talebi oluşacak. Yerli gül, 10 lira ile 20 lira arasında bir fiyata satılırken, ithal gül de 15 lira ile 30 lira arasında satışı gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.


"Gül fiyatları kaliteye göre değişiyor"


Türkiye'de yer üretim olan ürün yelpazesinin kaliteye göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Başaran, "Yurtdışındaki ithal taleplere göre tedarikçiler mağazaların siparişlerini yetiştiriyor. Ürün kalitesi de kademe olarak değişkenlik gösteriyor. Yerli üründe kaliteye göre fiyat değiştiği gibi yurtdışından gelen ithal ürünlerde de aynı şey geçerlidir" ifadelerini kullandı.


"Çiçek çiçekçiden alınır"


Çiçek alacak vatandaştan bir talepte bulunduğunu söyleyen Başaran, "Bulundukları yerdeki çiçekçilerden ürün almalarının öncelikli olsun. 'Çiçek çiçekçiden alınır' mantığını güderek bunu söylüyorum. E-ticarete karşı değiliz. Mutlaka e-ticaret olmalı ki insanlar çiçeklere kolay erişim sağlasınlar. Birkaç gün önceden gerçek çiçekçiden verilen siparişlerin hızlı ve zamanında ulaşmalarına olanak sağlayacaktır. Bu durum hem çiçekçinin gardını rahatlatacak. Sevgililer Günü'nde siparişlerin zamanında ve sorunsuz olarak teslim edilmesini istiyoruz" açıklamalarında bulundu.


Başaran, Çiçek Filosu adıyla oluşturdukları sistem üzerinden Türkiye'nin 81 iline sipariş ulaştırabildiklerini vurguladı.


"Tedarikçilerden tek seferde alınan yüklü miktardaki ürünler, fiyatları yükseltiyor"


Çiçek fiyatlarını etkileyen unsurlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Başaran, "Çiçeği tek başına düşünmemek gerekiyor. Gönderim de çiçeğin maliyetini artıran bir durumdur. Özel günlerde çiçeği mağazasından alırken ayrı bir fiyat, gönderirken ayrı bir fiyat oluşuyor. Çiçek ticaretine günü birlik katılan aracılar bulunuyor. Bu aracılar sektör dışından günü birlik ürün alıyorlar. Bizim ticaretimize sekte vuruyorlar. Bu durumda karımıza ortak oluyorlar. Çiçekçilerin ayakta kalabilmesi için tedarikçilerin kendilerinden sürekli alışveriş yapan esnaflarla işini sürdürmesi gerekir. Gündelik olarak çiçek sektörüne dahil olanlarla büyük miktarda alışveriş yapmaması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, İsmail Başaran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü'nde 3 milyon gül satılması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]