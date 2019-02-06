Sevgililer Günü'nde Aşkı Güncelleyecek Teknolojiler

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini teknoloji hediye ederek mutlu etmek isteyenler için Teknosa'da 7 Şubat'tan itibaren her ürün grubunda farklı sürpriz kampanyalar gerçekleştirilecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini teknoloji hediye ederek mutlu etmek isteyenler için Teknosa'da 7 Şubat'tan itibaren her ürün grubunda farklı sürpriz kampanyalar gerçekleştirilecek.



Teknosa, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarıyla sevgililere fırsatlar sunuyor.



Teknosa mağazaları akıllı telefonlardan tabletlere aksesuarlardan küçük ev aletlerine kadar teknolojik hediyeler veriyor.



Çifte mutluluk veren hediye seçenekleri



Teknosa'dan sevdiklerine akıllı telefon alanlara ekstra hediyeler olacak. 7-15 Şubat arası belirli modellerde telefon satın alanlar aksesuardan küçük ev aletlerine kadar farklı hediye kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca, tüm tablet modellerinin ikincisi için yüzde 35 indirim olacağını duyuran Teknosa, yenilikçi bir teknolojiye geçiş yapmak isteyenlere ise 9 Şubat'tan itibaren ikinci ürüne yüzde 50 indirim yapacak.



Teknosa, sevgilileri tıraş makinesi, saç sakal kesme kiti ve lazer epilasyon gibi tüm kişisel bakım ürünlerinde 14 Şubat tarihine kadar yüzde 50'ye varan indirimle buluşturacak. - İSTANBUL

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