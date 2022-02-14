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Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti - Son Dakika

Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti

14.02.2022 12:29
Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti

Artvin'de yaşayan Gülay Şimşek geçen yıl Sevgiler Günü'nde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana götürerek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek'e, '14 Şubat Sevgililer Günü' hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü kutladı.

GEÇEN YIL SIVI YAĞ ALMIŞTI

Gülay Şimşek'in eşi Yaşar Şimşek, geçen yıl Sevgililer Günü'nde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek de bunu unutmayarak bu yılki sevgililer gününde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi. Gülay Şimşek, "Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek" diye konuştu.

Yaşar Şimşek ise, "Eşimin 14 Şubat hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.

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Artvin, Benzin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti - Son Dakika
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