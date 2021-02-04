Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi

04.02.2021 17:39

Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi 14 Şubat, çiçekçileri güldürdü.

Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi

ANTALYA - 14 Şubat, çiçekçileri güldürdü. Bugün yayınlanan genelge ile 14 Şubat'ta oluşabilecek yoğunlukları en aza indirmek amacı ile çiçek satışı yapan iş yerlerinde kısıtlamalar genişletildi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelişi çiçek satışı yapan iş yerlerinin yüzünü güldürdü. Pandemi dolayısı ile çiçek satışlarında oluşan azalma sektörü olumsuz etkilemişti. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebi ile 14 Şubat'ta da istedikleri satışı gerçekleştirmeyecekleri düşünen çiçekçilerin bu sabah yayınlanan genelge ile yüzleri güldü. Yayınlanan genelgede 14 Şubat sebebi ile talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere çiçek servisi yapmasına ve 13-14 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin çiçekçilere gelip alışveriş yapmasına veya vatandaşın tercihine göre 10.00- 24.00 arasında evlere çiçek servisi hizmet edileceği duyuruldu. 14 Şubat'ın yaklaşması ile sektörde canlılık yaşandığını söyleyen çiçekçi Gülnaz Demirel, yayınlanan genelge için "Bu bizim için çok iyi oldu" dedi.

"Bu durum bizi kazanç olarak çok iyi etkileyecek"

Antalya'da çiçekçilik yapan Gülnaz Demirel, "14 Şubatın yaklaşmasıyla çiçek sektöründe hareketlenmeler meydana geldi. Pandemiden dolayı biraz sıkıntı yaşamıştık. Bugün itibari ile bir yazı geldi, çiçekçilerde 14 Şubat'ta oluşabilecek yoğunluğu önlemek için kısıtlamalar genişletildi. Servis yapacağız, evlere çiçek göndereceğiz. Bu bizim için çok iyi oldu. Her yer kapalı olacak ama insanlar çiçek almak istediklerinde bir telefon ile halledebilecekler. Bu durum bizi kazanç olarak çok iyi etkileyecek" diye konuştu.

"Sevgililer Günü deyince akıllara gül geliyor"

14 Şubat'ın akıllara kırmızı gülü çağrıştırdığını söyleyen Gülnaz Demirel, "Siparişler yeni yeni gelmeye başladı. İnsanlar fiyat araştırması yapıyor. Bu yıl sanırım 14 Şubat'ta gül fiyatları yüksek olacağı tercihler orkideden yana olacak. Havalar iyi giderse güllerinde fiyatları düşecektir ama Sevgililer Günü deyince akıllara gül geliyor. Gül satışlarımız da yine olacaktır" şeklinde konuştu.

"14 Şubat günü de telefon açıp sipariş verebileceğim"

14 Şubat'ı erken kutlamak için annesine gül alan müşteri Mehmet Tunç, "14 Şubat yaklaşıyor ben de anneme bir çiçek almak istedim. Güzel bir buket hazırlattım. Fiyatlar yüksek geldi bana. Sanıyorum ki Sevgililer Günü yaklaştığı için. 14 Şubat yaklaştığı için çiçekçilere kısıtlamalar belirli süreli kalktı. Eğer istersem 14 Şubat günü de telefon açıp sipariş verebileceğim. Fiyatlardan memnun değilim ama telefon ile evimize çiçek gelmesi beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi
Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi
Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi
Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi

Sevgililer Günü, 14 şubat, Antalya, Cuma, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sevgililer Günü'nde çiçekçilere kalkan kısıtlamalar esnafı sevindirdi - Son Dakika


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